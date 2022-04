Achtung, Saisonalität in US-Zwischenwahljahren!

Die steigenden Preise trübten die Wachstumsaussichten, so die Fed. Und dies gelte auch für die durch jüngste geopolitische Entwicklungen entstandene Unsicherheit, fügte die Notenbank mit Blick auf den Ukraine-Krieg hinzu. Lieferkettenprobleme haben sich verstärkt, insbesondere auch durch die im Kampf gegen Corona verhängten Lockdowns in China.

Vorgestern hatte ich noch geschrieben, dass ein geringeres Wachstum der Weltwirtschaft auch nicht spurlos an der US-Wirtschaft vorübergehen wird. Und wenig später (20 Uhr MEZ) war dann dem veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" der Notenbank Federal Reserve (Fed) zu entnehmen, dass die Wirtschaft in den USA zuletzt nur noch mit mäßigem Tempo gewachsen ist.

Ask 9,46

Ask 9,46

Ask 9,64

Ask 9,64

Zwar profitierten Einzelhandelsfirmen laut Fed von der landesweit abklingende Corona-Krise, da sich die Verbraucher wieder spendabler zeigten, dennoch erwarten Experten für die nächste Woche anstehenden BIP-Daten für das erste Quartal 2022 nur noch ein Plus von annualisiert 1,0 %. Ende 2021 war die US-Wirtschaft, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), noch mit einem Plus von auf das Jahr hochgerechnet 6,9 % gewachsen.

Dow Jones klettert auf neues Hoch in der Kurserholung

Ich blicke daher aktuell etwas überrascht auf die Stärke des Dow Jones. Der Aktienindex konnte gestern sogar das Hoch vom 29. März überwinden und damit seine am 24. Februar begonnene (5-gliedrige) Kurserholung fortsetzen (dunkelgrüne Zahlen in den folgenden Charts).

Inzwischen habe ich auch eine Lösung für das Problem der Überschneidung in den Wellen 1 und 4 gefunden, über die ich am Dienstag mit dem folgendem Chart berichtet hatte (siehe rote Ellipse):

So könnte man das Hoch der Welle 1 vom 3. März auf den 25. Februar vorverlegen (siehe folgender Chart). Das höhere Hoch vom 3. März wäre dann Teil einer unregelmäßigen ABC-Korrektur (hellrote Buchstaben).

Das Hoch der Welle 1 lag in diesem Szenario bei 34.095,74 Punkten, das Tief der Welle 4 bei 34.102,81 Zählern. Damit sind die Wellen überschneidungsfrei. Und der gestrige Anstieg über das Hoch der Welle 3 ist Bestandteil der Welle 5.

Nächste große (ABC-)Korrektur droht

Die Bullen können sich somit über einen regelkonformen 5-gliedrigen Anstieg freuen – bis jetzt. Denn nun kommt für sie ein Problem ins Spiel. Denn auf einen 5-gliedrigen Aufwärtstrend folgt regelmäßig eine (ABC-)Korrektur.