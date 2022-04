Lange konnte das temporär hohe Niveau beim paar EUR/USD aber nicht gehalten werden, am Ende beendete das Paar seinen Handel nahe seines Eröffnungskurses. Solange die Unsicherheit bei Investoren weiter besteht, kann kein nachhaltiger und vor allem tragfähiger Boden auf aktuellem Niveau abgeleitet werden.

Zuletzt hatte sich auch EZB-Vizepräsident Luis de Guindos einer zunehmenden Zahl an EZB-Mitgliedern angeschlossen, die Zinsen angesichts der galoppierenden Inflation früher anzuheben. Nach Veröffentlichung der Verbraucherpreise aus März lag die Teuerungsrate im Jahresvergleich bei 7,4 Prozent. Im Februar hatte die Inflation zwar nur bei 5,9 Prozent gelegen, die Tendenz ist aber klar erkennbar und der Druck auf die Zentralbank steigt.

Unsicherheiten bleiben

Kurzfristige Ausreißer auf der Oberseite könnten in der laufenden Seitwärtsphase an 1,0936 US-Dollar heranreichen, darüber sogar in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 1,1018 US-Dollar. Eine Fortsetzung des Abwärtstrends würde sich dagegen unterhalb von 1,08 US-Dollar abzeichnen, Abschläge zurück auf ein Niveau um 1,0724 und darunter 1,0612 US-Dollar wären dann auf Sicht der nächsten Wochen möglich. Entsprechend würde sich ein derartiger Fall für ein fortgesetztes Short-Engagement anbieten.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: