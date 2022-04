Die Aktie von McDonald’s geriet wegen des Krieges in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland kurzzeitig unter Druck. Es sind 847 Restaurants betroffen, die etwa 2 % zum Umsatz und 3 % zum operativen Gewinn beisteuerten. Der Chef der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, jedenfalls gab sich beinahe euphorisch. Wenn McDonald's schließen wolle, sei das kein Problem, schließlich seien 100 Prozent der Zutaten dort aus russischer Produktion. Er plädiert dafür, dass im Falle einer Verstaatlichung die Lokale in "Onkel Wanja" umbenannt werden sollten. Der Markt scheint diesen Ausfall mittlerweile eingepreist zu haben. Die Marktteilnehmer dürften nach den Zahlen am 28. April den Blick dann wieder nach vorne richten.

.

Zum Chart

.

Die Kursentwicklung von McDonald´s war aufgrund der Verflechtung mit der russischen Wirtschaft Verlusten an der Börse ausgesetzt. Ausgehend vom 23. Februar sackte die Aktie in der Spitze um rund 14 Prozent ab. Seit dem partiellen Tief am 10. März bei 217,68 US-Dollar gab die Aktie ihr Comeback und hat sich in ihr angestammtes Territorium innerhalb des längerfristigen Aufwärtstrends gefügt. Die Bekanntgabe der Zahlen zum 1. Quartal 2022 am 28. April wird zeigen, inwieweit sich das vom Westen angestoßene Embargo auf die Quartalszahlen auswirkt. Im Vorfeld gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass McDonalds die Verluste wegstecken wird können. Beim Level von 260,77 US-Dollar ist der nächste Widerstand zu knacken, bis es dann endgültig zum All Time High in Höhe von 269,23 US-Dollar weitergehen könnte. Trotz seiner Größe kann das Management für steigende Gewinne pro Aktie sorgen. Auf Basis des Jahres 2022 ist ein Wachstum bis in das Jahr 2024 im Ausmaß von rund 21 Prozent geplant, was zu einem erwarteten KGV 2024 von 21 führt.