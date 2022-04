Die Fed hat gestern in Gestalt von Jerome Powell und Jim Bullard noch einmal klar gemacht - und diesmal offensichtlich verständlich - dass die US-Notenbank nicht mehr der Freund und Helfer, sondern der Gegner der Märkte ist! Die Fed will zur Bekämpfung der Inflation die "financial conditions" straffen, und das bedeutet: steigende Renditen (Zinsen), fallende Aktienmärkte und fallende Immobilienpreise. Daher gestern die Wall Street mit einer riesigen Drehung nach anfänglich freundlichen Kursen. "Kapiert-es-endlich", das war gestern die Botschaft der Fed an die Märkte - welche doch so gerne weiter das Schema der letzten Jahre voller Liquidität spielen würden. Aber das ist erst einmal vorbei - bis die Fed "etwas kaputt macht". Gestern gab es erste Margin Calls - Hedgefonds haben Aktien aus dem Aektir Energie verkauft, die bisher am Besten gelaufen waren..

Hinweise aus Video:

