Marktkompass 14.300 DAX schwächer | Powell avisiert 50 Punkte | Big Tech strauchelt | AMADEUS FIRE | MCDONALDS

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Heute früh schauen wir auf die Reaktion der Märkte nach den Äußerungen von Jerome Powell zu den Zinsanhebungsplänen der FED. Wir bewerten die Reaktion der EZB und des Marktes auf die Ausführungen und wir werfen einen Blick auf die Personaldienstleister in Deutschland. Hier zeichnet sich ein überraschend starkes Bild ab. Außerdem im Fokus: ESG Forderungen bei MCDONALDS durch Investor Ikone Carl Icahn.