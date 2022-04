Die Company betreibt das Thorn-Projekt in Partnerschaft mit den First Nations Tahltan und Taku River Tlingit First Nations und erweiterte die Liegenschaft jetzt um zusätzliche 235 Quadratkilometer, die man für insgesamt 75.000 CAD erwarb. Grund für den Kauf dürfte sein, dass das neue Gebiet 35 Kilometer der aussichtsreichen triassisch-jurassischen Red Line umfasst, einer wichtigen Markierung für Kupfer-Gold-Lagerstätten im Golden Triangle von British Columbia.

14 bekannte Kupfer-, Gold- und Silberziele liegen innerhalb eines 80 Kilometer langen Vererzungstrends, der sich durch das Thorn-Projekt von Brixton Metals ( TSXV BBB / WKN A114WV ) in British Columbia zieht. Insbesondere das Goldziel Trapper hatte dem Unternehmen dabei zuletzt Ergebnisse beschert, die sich unserer Ansicht nach als Gamechanger erweisen könnten. Nun hat Brixton weitere Claims erworben, die an Thorn angrenzen. Damit erstreckt sich das Projektgebiet nun über insgesamt 2.863 Quadratkilometer!

Quelle: Brixton Metals

Extrem hohe Kupfer- und Goldgebiete in Proben

Hinzu kommt, dass auf dem Val-Ziel bis zu 35% Kupfer in einer Gesteinsschürfprobe von Bornit-Chalkosit-Quarzgangmaterial gemessen wurden. In einer 9 Meter langen Gesteinsschürfprobe wurden zudem 1,18% Kupfer nachgewiesen. Darüber hinaus, so Brixton weiter, wurden in den polymetallischen Adern des Tat-Ziels in Gesteinsschürfproben bis zu 26,88 g/t Gold, 48 g/t Silber und 0,52 % Zink nachgewiesen. Brixton hat dort eine porphyrische Alteration beobachtet, auf der auch eine chalkopyrithaltige Schürfprobe entnommen wurde, die 3,03% Kupfer und 1,02 g/t Gold aufwies!

Hinzu kommt, so das Unternehmen weiter, dass am südlichen Ende der neuen Claims mehrere anomale Kupfer- und Goldwerte in Gestein und Boden entdeckt wurden. Damit wurde das porphyrische Kupfer- und Goldzielgebiet Metla ausgeweitet.

Brixton-CEO Gary Thompson wies darauf hin, dass Thorn nun den größten zusammenhängenden Claim-Block in British Columbia darstellt. Seiner Ansicht nach weist das Projekt zudem „unübertroffenes“ Kupferpotenzial auf. Thompson sieht sein Unternehmen in einer hervorragenden Ausgangsposition, um von der erwarteten, langfristigen Nachfrage nach neuen Kupfervorkommen zu profitieren. Dieser Trend, so Brixtons CEO weiter, werde durch die Notwendigkeit, die Volkswirtschaften weltweit zu dekarbonisieren und elektrifizieren, noch beschleunigt.

Auch Christina Anstey, VP Exploration bei Brixton, freut sich über die neu erworbenen Gebiete. Sie erklärte: „Diese neuen Claims weisen eine günstige Geologie für Kupfer- und Gold-Porphyrziele auf und erhöhen unsere Chancen auf wirtschaftlichen Erfolg, einschließlich der Redline, einer wichtigen Markierung für Mineralienlagerstätten im Goldenen Dreieck. Wichtig ist, dass diese neuen Claims die geochemische Oberflächenanomalie von Metla erheblich erweitern und mehrere neue Ziele wie Val, Tat und Terr hervorheben.“

Die ehemaligen Geologen der Regierung von British Columbia, Jeff Kyba und Joanne Nelson, stellten die Theorie auf, dass die geologische Diskordanz zwischen dem Stuhini-Gestein aus der Trias und dem Hazelton-Gestein aus der Jurazeit die wichtigste Markierung für die Kupfer-Gold-Mineralisierung in der Region ist. Die meisten Lagerstätten des Goldenen Dreiecks befinden sich in einem Umkreis von 2 Kilometern um diese Markierung, die das Team „The Red Line“ nannte.

Brixton plant weitere Explorationsarbeiten auf den neuen Claims für die Feldsaison 2022, da bislang nur sehr geringe Explorationsarbeiten erfolgt sind. Das Unternehmen will unter anderem Bestimmungsbeprobungen und geologische Kartierungen auf den bekannten Zielgebieten durchführen und darüber hinaus erste Probenahmen über die ganzen, neuen Claims hinweg vornehmen.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

GOLDINVEST auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.