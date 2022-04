Pressemitteilung von In-Konstellation über systemische Coaching-Ausbildung

Bildtitel: Bei der In-Konstellation geben Trainer ihr Wissen an zukünftige Life-Coaches weiter.

Bildquelle: StartupStockPhotos via pixabay.com

Die Coaching-Institution In-Konstellation eröffnet in Stuttgart eine neue Zweigstelle. Auch am neuen Standort wird eine Coaching-Ausbildung zum Life Coach und Business Coach angeboten. Das Programm vereint Inhalte aus verschiedenen Coaching-Schwerpunkten und bietet so Informationen, für die sonst mehrere Fortbildungen besucht werden müssten. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Wissensaneignung, sondern vor allem auf einer großen Anzahl praktischer Beispiele. Dadurch werden die Teilnehmer selbst zu Coaches, die Ratsuchende in herausfordernden Lebensphasen unterstützen.

Die Ausbildung zum systemischen Coach bei In-Konstellation

Das Programm der In-Konstellation bildet die Teilnehmer zu Life-Coaches und Business-Coaches aus. Die systemische Ausbildung befähigt also dazu, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen, egal ob privat oder beruflich. Zum Bildungsprogramm gehören vor allem Problemlösungsfähigkeiten. Die Teilnehmer erlernen bekannte Methoden und wie sie diese mit zukünftigen Klienten erarbeiten. Ziel ist es, in Zukunft auf automatische Verhaltensmuster aufmerksam zu machen und eine bewusste Entscheidungsfindung zu unterstützen. Das neue Wissen eignen sich die Teilnehmer vorrangig durch das Besprechen von Praxisbeispielen in Kleingruppen an. Dabei geht es nicht darum, den späteren Klienten einen Lösungsweg vorzuschreiben. Vielmehr lernt man im systemischen Coaching, wie man andere Menschen bei ihren eigenen Lebensentscheidungen unterstützt. Am Standort Stuttgart beginnt die nächste Coaching-Ausbildung im Mai 2022.

Diese Zertifizierungen beinhaltet die Coaching-Ausbildung

Ein Coaching kann in diversen Lebenssituationen hilfreich sein. Daher setzt die In-Konstellation auf eine große Bandbreite an Themen bei der Ausbildung zum systemischen Coach. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Anerkennungen, die die Teilnehmer durch das absolvierte Training bei In-Konstellation erwerben. Dazu zählen Zertifizierungen des Deutschen Verbandes für Coaching und Training (DVCT), der European Coaching Association (ECA) und der International Association for Neuro-Linguistic Programming (IANLP). Aufgrund dieser breit gefächerten Ausbildung können die neuen Life-Coaches und Business-Coaches die privaten und beruflichen Ressourcen ihrer späteren Klienten aktivieren. Im Training lernen Teilnehmer verschiedenste Methoden wie Rollenspiele, angeleitete Perspektivenwechsel und lösungsorientierte Fragetechniken sowie die Anwendung mit späteren Klienten. Somit lernen die Kursteilnehmer, wie sie Ratsuchenden praxisnahe Bewältigungstechniken mitgeben. Darüber hinaus beinhaltet die Ausbildung zum systemischen Coach interessante Zusatzmodule. Die wingwave-Methode dient vor allem dem Abbau von Leistungsstress. Durch EMDR können erlebte Traumata bewältigt werden. Auch hypnosystemische Methoden nach Gunther Schmid sind Teil des umfangreichen Programms.