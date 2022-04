Einkaufsmanager zu optimistisch? +++ US-Indizes senden bearishe Signale

Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung der Bundesbank zu Jahresbeginn stagniert. Und Experten erwarten für die am kommenden Freitag anstehenden Daten des Statistischen Bundesamtes zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2022 mehrheitlich ein minimales Plus von 0,2 %, nachdem Ende 2021 sogar ein Minus von 0,3 % zu Buche stand.

Diese Einschätzungen sind interessant vor dem Hintergrund der gestern veröffentlichten Einkaufsmanagerdaten:

Einkaufsmanager zu optimistisch?

Diese fielen angesichts des Ukraine-Krieges besser aus als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte deutsche Privatwirtschaft – also Industrie und Dienstleister zusammen – sank für April zwar um 0,6 auf 54,5 Punkte, von Reuters befragte Ökonomen hatten aber mit einem etwas stärkeren Rückgang auf 54,1 Zähler gerechnet. Und der Stimmungsindikator hielt sich damit weiterhin komfortabel oberhalb der Schwelle von 50 Punkten, ab der Wachstum signalisiert wird.

Da der Frühindikator nur im Dezember 2021 minimal unter die Wachstumsschwelle gerutscht war, die deutsche Wirtschaft aber, wie oben bereits geschrieben, im Schlussquartal 2022 um 0,3 % geschrumpft ist, muss man davon ausgehen, dass die Einkaufsmanager etwas zu optimistisch sind. Zumal Werte von 53,8 für Januar, sogar 55,6 für Februar und 55,1 für März nicht mit einer Stagnation im ersten Quartal 2022 vereinbar sind, selbst mit einem Plus von 0,2 % nicht.

ifo-Institut liefert aktuell scheinbar die besseren Daten

Dagegen scheinen die vom Münchner ifo-Institut befragten rund 9.000 Unternehmen näher an der Wahrheit zu liegen. Am 25. März hatte ich berichtet, dass sich der ifo-Geschäftsklimaindex deutlich stärker eingetrübt hat als die Einkaufsmanagerdaten (siehe „Düstere Wolken am Konjunkturhimmel“). Ende 2020 stand die ifo-Konjunkturuhr schon auf Abkühlung, kehrte kurz in den Boom-Quadranten zurück, um dann umso stärker Richtung Krise zu zeigen.