Darüber hinaus verpflichtet sich Barrick mit dem Erwerb der Lizenzen in den kommenden vier Jahren mindestens 9 Mio. USD in die Exploration der erworbenen Grundstücke zu investieren. Für den Fall, dass Barrick bei seinen Explorationsbemühungen erfolgreich ist, stehen Tembo weitere Zahlungen zu, die auf der Grundlage der dann ermittelten Ressourcen in den Kategorien abgeleitet, angezeigt und gemessen berechnet werden. Im für Tembo günstigsten Fall könnte die Zahlung 45.000.000 USD betragen.

Die verkauften Lizenzen befinden sich in Gebieten, auf die Tembo seine Explorationsaktivitäten bisher nicht konzentriert hat. Tembo behält seine Kernlizenz, auf der alle Explorationsaktivitäten der letzten beiden Bohrkampagnen durchgeführt wurden und auf der es weiterhin eine beträchtliche Anzahl von unerprobten neuen Zielen gibt, sowie die drei Hauptziele, auf denen der Großteil der Bohrungen durchgeführt wurde.

David Scott, President & CEO von Tembo, sagte: "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für den Fortschritt der Exploration von Tembo in dem Lizenzgebiet, das das Unternehmen seit langem als eines der aussichtsreichsten im Goldfeld des Viktoriasees betrachtet, und eine klare Bestätigung des oft genannten Potenzials für eine bedeutende Goldentdeckung in diesem Gebiet. Der Abschluss mit Barrick ermöglicht es uns, unsere Explorationsstrategie ernsthaft voranzutreiben. Wir erwarten und hoffen, dass eine Reihe bedeutender neuer Entdeckungen gemacht werden, von denen sowohl die investierenden Unternehmen als auch die umliegenden Gemeinden und dieses bergbaufreundliche Land Tansania profitieren werden."

Fazit: Quälend lange vier Monate sind vergangen, seit Tembo Gold und Barrick Gold ihre Vereinbarung über den Verkauf von Lizenzen und die Absicht zu einer Beteiligung unterzeichnet haben. Wirksam konnte die Übertragung der Lizenzen erst nach der Zustimmung sämtlicher beteiligter tansanischer Behörden werden. Für Tembo ist das Geschäft mit Barrick schlichtweg transformativ. Der Gold-Explorer hat jetzt rund 10 Mio. CAD in der Kasse und gewinnt obendrein Barrick als strategischen Investor. Der Barrick-Coup ist auch der Lohn für die Geduld und die Ausdauer während der zurückliegenden acht Jahre, in denen politische Gründe Tembo mehr oder weniger zur Untätigkeit gezwungen haben. Das Tembo-Management hat durchgehalten und die Assets sowie die Aktienstruktur bewahrt! Der Barrick-Deal markiert zweifellos einen Neuanfang für Tembo. Um es in den trockenen Worten von CEO David Scott zu sagen: „It has been a long wait, now let’s make it work!”

