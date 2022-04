Ein Blick auf den langfristigen Chart offenbart an den Hochs aus 2015 sowie davor 2007 um 124,90 JPY zwei markante Hochpunkte, die bislang als Hürden gehandelt wurden. Diese Widerstände konnte das Paar USD/JPY zuletzt aber dynamisch überwinden und nahe an 129,00 JPY zulegen. Dieser dynamische Ausbruch hat nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt, geht man nach der geordneten Ausdehnung der dritten Welle. Ziele für das Paar könnten nun an den Hochs aus 2002 und davor sogar aus 98 liegen.

Signal bestätigt

Die fortlaufende Stärkung des US-Dollars durch die US-Fiskalpolitik könnte bei einem nachhaltigen Monatsschlusskurs oberhalb von 125,00 JPY weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt haben, in den unmittelbaren Fokus rücken nun die Hochs aus 2002 bei 135,16 JPY, darüber sogar die Kursmarke von 147,67 JPY. Natürlich ließe sich hierauf ein entsprechendes Long-Investment abschließen, allerdings muss dabei der lange Investitionshorizont beachtet werden. Ein Kursrutsch unter 118,6620 JPY dürfte dagegen zu Abschlägen zurück auf die etwas breitere Unterstützung um 112,2280 JPY führen.