Als Video habe ich diese Analyse bereits 7.25 Uhr aufgezeichnet:

DAX-Vorgaben aus der Vorwoche

In der kurzen Handelswoche nach Ostern zeigte der DAX per Saldo keine Bewegung und schloss mit einem minimalen Minus ab. Zwischen dem Schlusskurs vom Gründonnerstag und dem Freitagsschluss lagen nur wenige Punkte, wie hier im Xetra-Chartbild aufgeführt ist:

20220424 Xetra-DAX Nach-Osterwoche

Dabei war Ostern kein typischer Impulsgeber, doch das Kaufinteresse in der Nachosterwoche war später doch noch anzutreffen:

Zitat vom Sonntag dem 17.04.2022:

Mit neuem Schwung könnte daher die 14.320 als nächstes Ziel auf der Agenda stehen und darüber auch wieder die 14.500.

Erst der Donnerstag machte den Ausbruch "perfekt" und steuerte den Widerstandsbereich um 14.600 fast punktgenau an (Rückblick):

20220421 DAX Endloskontrakt Ziele

Genau bei 14.598 Punkten drehte der Index und baute letztlich alle Gewinne zurück. Insbesondere die Äußerungen vom FED-Präsidenten Jerome Powell waren der Anlaß, Technologieaktien zu verkaufen. Dabei blieb ein Gap zurück:

20220422 DAX Xetra Freitag

Die Vola stieg dabei nicht merklich an und blieb die ganze Woche bei rund 200 Punkten:

Börsenplatz Xetra Letzter Kurs 14.142,09 Performance -2,48 % Kurszeit 22.04.22 Eröffnung 14.320,51 Tageshoch 14.372,47 Tagestief 14.142,09 Vortageskurs 14.502,41

Am Freitagabend notierten wir dann in der Nachbörse sogar knapp über 14.000 Punkten, wie der Blick am Abend aufzeigte:

20220424 DAX-Bewegungen im April

Wie skizziert sich das mittelfristige Bild?

Die FED sorgt neben der geopolitischen Lage in der Ukraine weiter für nachgebende Aktienkurse. Im DAX steht damit das Chartild weiter unter einer Abwärtstrendlinie, welche wir recht genau trafen:

20220424 Xetra-DAX Big Picture

Kritisch dürfte es beim Eintauchen in die Supportzone der letzten Wochen werden. Denn ab dort könnte ähnlich wie bei einigen Nasdaq-Werten eine Stopp-Welle ausgelöst werden:

20220424 Xetra-DAX Big Picture Gefahr

Vor allem der Schlusskurs sind dafür maßgeblich. Im gesamten April schloss der Aktienindex bisher keinen Tag unter der runden Marke!

Wie starten wir in die Woche?

Die 14.000 ist bereits in der Vorbörse gefallen und damit setzt sich der Trend seit Donnerstagnachmittag fort:

20220425 DAX Endloskontrakt Vorboerse

Mittelfristig ist der Index damit recht tief in der Supportzone angelangt, die im Endloskontrakt noch deutlicher sichtbar wird:

20220425 DAX Endloskontrakt mittelfristig

Die 13.900 ist damit eine sehr spannende Marke, welche wir uns gleich im Trading-Kanal näher ansehen.

Darin implementiert sind auch wieder Quartalszahlen aus den USA, die nun aus der Berichterstattung des ersten Quartals sehr umfangreich vorhanden sind.

Speziell am Montagmorgen sind diese Unternehmen relevant:

20220425 Earnings before

Aus dem Wirtschaftskalender ist heute Vormittag vor allem der ifo Geschäftsklimaindex zu erwähnen. Er wird 10.00 Uhr leichter erwartet.

11.00 Uhr folgt die EU Bauleistung und dann 14.30 Uhr der Chicago Fed Aktivitätsindex.

16.30 Uhr liegen mit dem Dallas Fed Herstellungsindex aus einer weiteren Region US-Daten vor, die für die Beurteilung seitens der Fed und damit auch für den Aktienmarkt wichtig sein dürften.

Alle genannten Termine mit Zeiten und Prognosen sind hier als Tabelle verzeichnet:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart in der neuen Woche schon jetzt viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

