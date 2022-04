Das Scale Up Ankorstore – in zwei Jahren zum Unicorn

Innerhalb kürzester Zeit hat das ehemalige Start Up Unternehmen Ankorstore einen beeindruckenden Sprung nach oben gemacht und sich zum Scale Up Unternehmen und Einhorn mit rosigen Zukunftsaussichten entwickelt.

Ankorstore hat die Zeichen der Zeit erkannt und ist auf dem besten Weg, das Konzept Großhandel zu erweitern und zu vereinfachen. Die Idee dahinter ist so simpel wie revolutionär. Ein online Großhandelsmarktplatz, der es Anbietern und Käufern erleichtert, zueinander zu finden und vor allem auch kleinen unabhängigen Händlern und Marken Zugang und Teilhabe ermöglicht. Die beeindruckenden Erfolge, die Ankorstore in den letzten zwei Jahren für sich verbuchen konnte, unterstreichen das Vorhaben des Unternehmens, ein Bedürfnis zu bedienen, das im herkömmlichen Konzept des Großhandels keinen Platz hat.

Ein Konzept als Erfolgsstory

Über 20.000 Marken und über 250.000 Händler aus über zwanzig Ländern haben mittlerweile die Vorteile des neuen Marktplatzes für sich entdeckt und setzten auf Ankorstores Vision für den Großhandel – Tendenz steigend. Diese Entwicklung verwundert nicht, denn Ankorstore weiß seine Nutzer effektiv zu unterstützen. So beträgt beispielsweise der Mindestbestellwert nur 100 Euro je Marke bei einer kostenlosen Lieferung ab einem Bestellwert von 300 Euro. Gleichzeitig übernimmt Ankorstore den Risikoausgleich zwischen Marken und Händlern. Den Händlern wird ein großzügiges Zahlungsziel eingeräumt, während die Marken ihr Geld nach der Lieferung erhalten.

Nicht nur online agierende Händler profitieren von der Großhandelsplattform. Ankorstore sieht seine Zielgruppe von Anfang an vor allem auch bei den stationären (Einzel-)Händlern, denn gerade ihnen bietet der Großhandelsmarktplatz Zugang zu einer Vielfalt an Marken, den sie im klassischen Großhandel kaum finden und ohne den sie nur schwer in Konkurrenz zu Online-Shops und anderen online agierenden Händlern treten können.

Zu Ankorstores Zielgruppe gehören auch gerade kleinere Marken, denn für Hersteller ist es im klassischen Großhandelskonzept ebenfalls nicht leicht, Produkte mit einer großen Reichweite zu vertreiben.

Je globaler das Netz von Ankorstore an Marken und Händlern wird, desto vielfältiger und somit attraktiver wird der Marktplatz für potenzielle Nutzer. Dieses Konzept überzeugt nicht nur Marken und Händler, sondern auch Investoren. Ankorstore konnte in den letzten zwei Jahren eine beeindruckende Menge an Kapital einsammeln, was es dem Unternehmen nun ermöglicht, noch intensiver an seinem Wachstum zu arbeiten.

Das Unternehmen plant, seine Entwicklung zu beschleunigen, neue Regionen zu erschließen und seine Präsenz vor allem im europäischen Markt auszubauen. Das Produktangebot soll erweitert und gleichzeitig Support und Kommunikation mit Marken und Händlern intensiviert werden. Zu den schon bestehenden Niederlassungen des Unternehmens in London, Paris und Amsterdam sowie Stockholm und Berlin sollen nun Standorte in Italien und Spanien folgen.

Das Konzept von Ankorstore bekommt zudem Aufwind durch die generell wachsende Bedeutung des E-Commerce-Markts. Pandemie und das gesteigerte Bedürfnis vieler Einzelhändler nach neuen flexibleren Strukturen begünstigt die Voraussetzungen, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und seine Marktpräsenz weiter auszubauen.

Ankorstore hat vernachlässigte Bedürfnisse von Marken und Händlern erkannt und mit seinem Konzept eine spannende Ergänzung zum klassischen Großhandelsmarkt etabliert. Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass sich das Unternehmen auf einem guten Weg befindet. Es wird spannend werden, zu beobachten, wohin die Reise von Ankorstore in den kommenden Jahren führen wird.