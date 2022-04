Walt Disney gilt als einer der Corona-Profiteure, der Konzern hatte massiv in seinen Streamingdienst investiert, entsprechend profitierte auch die Aktie sehr stark von der Gunst der Anleger seit März 2020. Insgesamt schaffte die Aktie einen Höchststand bei 203,02 US-Dollar zu markieren, löste allerdings eine SKS-Trendwendeformation Ende letzten Jahres erfolgreich durch den Bruch der Nackenlinie gelegen um 168,00 US-Dollar aus und fiel zunächst in den Bereich von 129,26 US-Dollar zurück. Angekommen auf der Unterstützungszone aus Oktober 2020 versuchte sich der Wert an einer Gegenbewegung, musste in der abgelaufenen Handelswoche jedoch weitere Abschläge einkassieren und korrigiert nun munter weiter. Bestehende Short-Positionen sollten nun enger abgesichert werden, zum Teil kann aber auch eine Realisierung der Gewinne erfolgen.

Schwache Konjunkturaussichten

Steigende Zinsen, ein hoher Inflationsdruck und trübe Konjunkturaussichten sind keine gute Gemengelage für jeden Konzern, darunter dürfte auch Walt Disney noch etwas zu knabbern haben. Der jüngste Bruch der Unterstützung um 129,26 US-Dollar hat nun weiteres Korrekturpotenzial an 113,37 und darunter sogar 108,02 US-Dollar ausgelöst. Ob allerdings an den Unterstützungen aus Sommer 2020 tatsächlich eine nachhaltige Stabilisierung eintritt, bleibt zunächst abzuwarten. Tendenziell sollten sich bereits investierte Investoren mit der Stopp-Anpassung bei ihren Short-Positionen befassen. Aber ein frisches Investment käme über den richtigen Schein durchaus noch infrage. Ein bullisches Szenario kann für das Papier derzeit nicht abgeleitet werden, dies dürfte erst oberhalb von 130,00 US-Dollar eine längere Anstiegsphase ermöglichen.