Es ist bezeichnend, dass die Börsenkapitalisierung aller großen europäischen Telekommunikationskonzerne in den letzten fünf Jahren deutlich gesunken ist. Einzige Ausnahme: die Deutsche Telekom, deren geschäftlicher Schwerpunkt mittlerweile in den Vereinigten Staaten liegt. Die US-Bank JP Morgan hat Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Die finanzielle Doppelbelastung der Branche aus 5G- und Glasfaserausbau ist riesig. Die nötigen Investitionen verschlingen Milliarden. Gleichzeitig sorgen harte Auflagen der Europäischen Union (EU) für eine Art gläserne Decke bei vielen Preisen. Die Spielräume beim Fremdkapital angesichts einer Nettoverschuldung von 132 Mrd. Euro sind eng begrenzt. Dem Management gelingt es aber zunehmend, den Gewinn überproportional zu steigern, obwohl der Umsatz relativ konstant bleibt.

.

Zum Chart

.

Im übergeordneten Bild konnte der Aktienkurs der Deutschen Telekom aufgrund der Integration des US-Mobilfunkers Sprint die epische Seitwärtsrange zwischen 13,83 Euro und 14,91 Euro nach oben hin verlassen und einen Aufwärtstrend ausbilden, der bis Ende August 2021 intakt war. Ab Ende November 2021 setzte eine Konsolidierung ein, die bei der Kernunterstützung von 14,91 Euro eingebremst und von einer Bodenbildung gefolgt wurde. Der Einmarsch der Russen in die Ukraine ließ den Kurs kurz bis auf 13,94 Euro taumeln. Von dieser Marke setzte aber eine Erholung ein, die aktuell noch intakt erscheint. Sollte das von JP Morgan veröffentlichte Ziel bei 26,50 Euro erreicht werden, ergibt dies ein Kurspotential von rund 55 Prozent. Aktuell kämpft das Papier mit der Marke von 17,06 Euro und musste am vergangenen Freitag gemeinsam mit dem breiten Markt einen Tagesverlust von rund 2 Prozent einstecken. Dabei ist der Umstand einer Nettoverschuldung von 132 Mrd. Euro in den Büchern der Deutschen Telekom sicher nicht hilfreich gewesen. Dennoch hat die Aktie die letzten Wochen Stärke bewiesen und könnte den Lauf fortsetzen.