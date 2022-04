Nachdem sich die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) in den vergangenen Wochen deutlich von ihren Tiefstkursen vom März 2022 bei 5,25 Euro nach oben hin absetzen konnte, legte sie innerhalb weniger Tage beträchtliche Kursschwankungen hin. Am 21.4.22 legte die Aktie auf Schlusskursbasis wegen positiver Aussichten der US- Fluglinie United Airlines um knappe 5 Prozent auf 7,49 Euro zu. In weiterer Folge gab die Aktie allerdings wieder nach. Im frühen Handel des 25.4.22 notierte sie bei 7,25 Euro.