Hier die sechs Aktien, die für den Mai laut Credit Suisse vielversprechend sein könnten:



Die Analysten der Bank stufen die T-Mobile-Aktie mit "Outperform" und einem Kursziel von 188 US-Dollar ein. "Wir erwarten Marktanteilsgewinne im ländlichen Raum und bei Unternehmen, ein bescheidenes Wachstum im Festnetz und bei fortschrittlichen Netzdiensten für Unternehmen, margensteigernde Fusionssynergien und eine abnehmende Kapitalintensität, gepaart mit einer fremdfinanzierten Kapitalallokationsstrategie für Aktienrückkäufe", meinte Doug Mitchelson von der Credit Suisse laut CNBC.



Das Unternehmen für Personalsoftware Ceridian sei ein weiterer Tipp der Credit Suisse, meldet CNBC. Die Aktie fiel in diesem Jahr um 44 Prozent, was "einen attraktiven Einstiegspunkt darstellt", meinte die Bank. Der Analyst Kevin McVeighstuft von Credt Suisse stufe Ceridian als "Outperform" ein. Er lege ein Kursziel von 85 US-Dollar für die Aktie fest, was den Kurs um 46 Prozent steigen lässt.



Zu den Top-Picks der Bank zählt ebenso das Unternehmen Fortune Brands Home & Security. Der US-amerikanische Hersteller von Heim- und Sicherheitsprodukten hat seinen Sitz in Deerfield, Illinois.

Außerdem gehören für den Monat Mai Microsoft, Amazon und Wells Fargo zu den Favoriten der Credit Suisse.



Die Microsoft-Aktie wird von 33 der 47 Analysten des Finanzinformationsportals Marketscreener zum Kauf empfohlen. Und die Amazon-Anteile werden von 36 der 52 Marketscreener-Analysten zum Kaufen empfohlen. Bei Wells Fargo dagegen raten fünf Analysten zum Halten, acht zum Aufstocken und 13 zum Kauf.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion