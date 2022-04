Vom Biotech-Boom profitieren – ausgerechnet mit Sartorius?!

BioNTech verdient an Comirnaty Milliarden und wird an der Börse mit rund 35 Mrd. Euro bewertet – es war vor einigen Monaten auch schon mal doppelt so viel. Für BioNTech haben sich einige positive Aspekte aus der Entwicklung ergeben. Die mRNA-Technologie hat sich als praxistauglich erwiesen und man hat nun so enorme finanzielle Mittel, dass die weitere Forschung an den vielen anderen Wirkstoffen durchfinanziert ist. Eine äußerst komfortable Lage.

Comirnaty und BioNTech sind eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und die wird sich kaum wiederholen. Die Pandemie mit zig Millionen Infektionen und Millionen von Toten erforderte schnelles Handeln. Jeder Wirkstoff, der auch nur ansatzweise hilfreich erschien und nicht allzu große Gesundheitsgefahren barg, bekam eine Notzulassung. Bei den zuvor erfolgten und allen künftigen Zulassungen werden wieder die normalen Prüfungsprozeduren einzuhalten sein. Die verschlingen viel Zeit und Geld, sind aber nötig, um die Wirkung, aber vor allem auch die Nebenwirkungen von Wirkstoffen herauszufinden.

BioNTech ist, ebenso wie Wettbewerber Moderna, durch die Corona-Milliarden finanziell komfortabel ausgerüstet. Für die meisten der anderen Biotech-Unternehmen gilt das nicht. Sie sind auf Forschungsgelder angewiesen und auf Kooperationen mit Pharma-Konzernen, die ihnen bei Fortschritten sogenannte Meilensteinzahlungen leisten. Ohne diese Meilensteinzahlungen wären die Biotech-Firmen gar nicht in der Lage, ihren Wirkstoff vom Labor über Studien bis zum Patienten durchzubringen. Denn über die gesamte Zeitschiene hinweg verschlingt die Entwicklung eines Medikaments rund 1 Mrd. US-Dollar.