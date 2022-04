Den letzten markanten Höhepunkt in diesem Jahr markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,63 Euro Anfang Februar, anschließend ging es rapide auf 8,16 Euro bis Anfang März abwärts. Zwar konnte anschließend eine Gegenreaktion zurück an das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie die Kursmarke um 12,11 Euro vollzogen werden, dieser Anstieg wird derzeit aber wieder zur Unterseite korrigiert, derzeit sind auch frische Monatstiefs zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz bestehen gewisse Erholungschancen, nachdem die laufende dreiwellige Konsolidierung abgeschlossen wird.

10,00 EUR im Fokus

Die Kapitalabzüge von den europäischen Aktienmärkten sind nun sichtlich angekommen, weitere Abschläge in der Deutschen Bank-Aktie sollten auf 10,30 und darunter glatt 10,00 Euro jetzt einkalkuliert werden. An der letzten Bastion bullischer Marktteilnehmer um 10,00 Euro sollte es im Idealfall zu einer Trendwende und Wiederaufnahme eines Aufwärtstrends kommen. Zugewinne an 11,10 Euro wären dann möglich, aber erst ein Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend bestehend seit Anfang Februar dürfte das Eis endgültig brechen und Kurspotenzial an 12,11 und 12,55 Euro freisetzen.