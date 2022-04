Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat noch offene Fragen zum Corona-Impfstoff, die Valneva in den kommenden Tagen beantworten wolle. Das französische Biotechunternehmen rechne dennoch mit einer bedingten Marktzulassung in diesem Quartal. So geht es aus einer Firmenmitteilung hervor. Einige w:o User verunsichert die Verzögerung, zumal die britische Arzneimittelbehörde MHRA eine bedingte Marktzulassung für den Totimpfstoff VLA2001 bereits erteilte. An der Börse fiel die Aktie um einen zweistelligen Prozentbereich in den ersten Handelsstunden am Montag.