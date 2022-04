Drei Hürden stehen der Branche momentan im Weg. Langfristig höhere Rohstoffpreise, sinkende Haushaltseinkommen und das Abwandern der Kunden zu günstigeren Produkten. Dieses Risiko wiegt besonders schwer in Schwellenländern, in denen Konsumenten nach Morgan Stanley-Angaben mehr als ein Drittel ihres Einkommens für Lebensmittel und Energie ausgeben (verglichen mit 15 Prozent in der EU). "Trotz dieser Risiken sehen wir Konsumgüter aufgrund ihres defensiven Charakters in einer relativ guten Ausgangsposition, aber wir würden selektiv bleiben", so die Meinung der Analysten.



Anleger stünden vor der schwierigen Wahl zwischen Aktien, die zwar starke Umsätze liefern, aber bereits hoch bewertet seien. Auf der anderen Seite gebe es jene Unternehmen, die bereits zu großen Abschlägen gehandelt werden, aber weniger Wachstumspotenzial haben.

Als "guten Kompromiss" haben die Analysten die Papiere des Haushaltswarenherstellers Reckitt Benckiser und des Tabakriesen BAT identifiziert. Für Reckitt sieht Morgan Stanley das Kursziel bei rund 83 Euro. Angesichts steigender Rohstoffpreise sei das Unternehmen deutlich besser aufgestellt, als Anleger es derzeit vermuten, so die Analysten.

Bei BAT setzt Morgan Stanley das Kursziel bei knapp 45 Euro fest, 15 Prozent Aufschlag zum aktuellen Kurs. Dank üppiger Margen, guter Kosteneffizienz und stabiler Tabakpreise dürfte BAT relativ unbeschadet von steigenden Rohstoffpreisen bleiben.

Auch bei anderen Aktien sehen die Analysten – trotz hoher Bewertungen – noch gute Investmentmöglichkeiten. Zu den Titeln, die Morgan Stanley aktuell übergewichtet, zählen Nestle sowie die Spirituosenhersteller Diageo und Pernod Ricard.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion