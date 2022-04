Fazit:

Im Prinzip kann sogar ein Direktinvestment in die American Airlines-Aktie erfolgen, Ziele sind um 22,35 sowie darüber um 26,09 US-Dollar angesiedelt. Durch den Einsatz des Call-Optionsscheins WKN KF7AWD kann dadurch eine Renditechance von 80 Prozent entstehen. Ziele im Schein wurden bei 0,82 und 1,17 Euroentsprechend errechnet. Sehr wahrscheinlich kann aber auch ein längerfristiges Investment in Betracht gezogen werden, das wird sich allerdings erst an den Verlaufshochs aus dem abgelaufenen Jahr entscheiden müssen. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau des EMA 50 bei 17,58 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten. Daraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 0,38 Euro ergeben.