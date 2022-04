Krieg und Geldpolitik drücken auf die Stimmung

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen, verkürzten Handelswoche einmal mehr eine Berg- und Talfahrt vollführt. Während zu Mitte der Woche vor allem positive Vorgaben der US-Börsen für Schwung nach oben gesorgt hatten, ging es am vergangenen Freitag steil nach unten. Auslöser hierfür waren wieder einmal Sorgen vor merklich steigenden Zinsen vor allem in den USA. Der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte am Donnerstag über einen möglichen großen Zinsschritt auf der Sitzung der Fed Anfang Mai gesprochen. In den USA wie auch in Deutschland zogen die Renditen der Staatsanleihen spürbar an, was diese perspektivisch attraktiver macht – Aktien könnten unter dieser Entwicklung leiden. Für Nervosität sorgten daneben die Präsidentschafts-Stichwahl in Frankreich, nachdem laut Umfragen die Chancen von Marine Le Pen gestiegen waren. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.