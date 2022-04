Autocrypt demonstriert PKI-Interoperabilität und -Implementierungen auf der 3. ETSI C-V2X Plugtests-Veranstaltung

MÜNCHEN, 26. April 2022 /PRNewswire/ -- Autocrypt, ein führendes Unternehmen für Cybersicherheit in der V2X-Kommunikation, war der einzige asiatische PKI-Anbieter, der an der dritten C-V2X Plugtests Interoperabilitäts-Testveranstaltung teilnahm, die von ETSI (European Telecommunications Standards Insititute) in Partnerschaft mit 5GAA im DEKRA Technologiezentrum für Automobile in Klettwitz, Deutschland, organisiert wurde. Die Veranstaltung ermöglichte es verschiedenen Anbietern, die sich auf On-Board-Units, Roadside-Units und Public-Key-Infrastrukturen spezialisiert haben, Testsitzungen durchzuführen und das Niveau der Interoperabilität auf der Grundlage der neuesten C-ITS-Kommunikations- und Sicherheitsstandards zu bewerten, und zwar unter den wachsamen Augen von Autobahnbetreibern, Automobilherstellern und Regierungsbehörden.

Die V2X-PKI von Autocrypt, eine Kernkomponente der C-ITS-Sicherheitssuite, die mit den Standards des US-amerikanischen SCMS, des europäischen SCMS und des chinesischen SCMS konform ist, hat die Interoperabilität in verschiedenen hochmodernen Sicherheitsanwendungen erfolgreich unter Beweis gestellt, darunter die Signalisierung von Gefahren auf der Straße, die Warnung vor Baustellen, die Zeit bis zum Erreichen der Grünphase, die fahrzeuginterne Beschilderung, die Stauwarnung, die Warnung vor dem Risiko von Längskollisionen und die Warnung vor dem Risiko von Kreuzungskollisionen.