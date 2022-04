GCL-POLY ENERGY (03800.HK) wird offiziell in "GCL TECH" umbenannt und konzentriert sich auf technologische Innovation

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Kurz nach einer ausgezeichneten Leistung von etwa

460 Millionen USD Gewinn im ersten Quartal 2022 gab GCL-POLY ENERGY (03800.HK),

ein weltweit führendes Unternehmen für PV-Materialien, am [25. April 2022]

bekannt, dass das Unternehmen die Genehmigung der Hongkonger Börse erhalten und

seinen Kurznamen in GCL TECH geändert hat.



Das 2006 gegründete Unternehmen, das seit November 2007 an der Börse in Hongkong

notiert ist, hat sich mit der Umbenennung in GCL TECH ein neues strategisches

Ziel gesetzt: "Technical GCL, Digital GCL, Green GCL", um ein neues

Unternehmensimage und eine starke Forschungskraft zu zeigen.





Seit der Gründung hat GCL TECH durch technologische Innovation und intensivePflege der Branche bedeutende Durchbrüche in derGCL-Silizium-Stäbchentechnologie, der FBR-Silizium-Granulat-Technologie, derCCZ-Technologie usw. erzielt und sich als führendes Unternehmen in der globalenPV-Industrie etabliert.Nach der erfolgreichen Übernahme des US-Unternehmens SunEdison für 150 Mio. USDim Jahr 2017 ist das Unternehmen als erster Hersteller sauberer Energie weltweitbekannt, der unabhängige geistige Eigentumsrechte an granularem Silizium besitztund es in die Massenproduktion überführt hat. Das Produkt hat sowohl in Chinaals auch in Frankreich die erste Carbon-Footprint-Zertifizierung erhalten undeinen neuen Weltrekord für den niedrigsten Carbon-Footprint vonSiliziummaterialien aufgestellt. Der weitreichende Einfluss des Unternehmens inder PV-Branche hat die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf die weiteren Plänedes Unternehmens gelenkt.Da die Kohlenstoffneutralität als Ziel für die wichtigsten Länder der Weltfestgelegt wurde, hat die chinesische Regierung das Ziel vorgeschlagen, denSpitzenwert der Kohlenstoffemissionen im Jahr 2030 zu erreichen und dieKohlenstoffneutralität im Jahr 2060 zu verwirklichen. Zu diesem Zeitpunktänderte das Unternehmen seinen Kurznamen in GCL TECH und beabsichtigte, eineneue Reformrunde in der PV-Industrie anzuführen, indem es sich auf Innovationund Technologie konzentrierte, wobei die Entwicklung von Siliziummaterialien imMittelpunkt seiner technologischen Innovation stand.GCL Technology Holdings Limited:GCL TECH ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller vonhocheffizienten PV-Materialien. Es hat die Richtung der technologischenEntwicklung von hocheffizienten PV-Materialien fest im Griff und behauptetkonsequent seine Position als Vorreiter in den Bereichen derPolysiliziumprodukte.