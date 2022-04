MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Energiesofortmaßnahmenpaket des Bundes würde den Bau schwimmender Solaranlagen in Deutschland nach Einschätzung des Ökostrom-Dienstleisters Baywa r.e. weitgehend unmöglich machen. Denn die meisten der für die schwimmende Photovoltaik ("Floating PV") in Frage kommenden Gewässer in Deutschland sind demnach so klein, dass die Beschränkungen den Bau von Solaranlagen dort unrentabel machen würden, kritisierte das Münchner Unternehmen am Dienstag.

Das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Gesetzespaket soll den Ausbau von Ökostrom aus Wind und Sonne beschleunigen. Mit diesem sogenannten Osterpaket des Wirtschaftsministeriums soll Deutschland unabhängiger von Energieimporten werden. Seit der Vorstellung kommt Kritik aus der Ökostrom-Branche, der die Pläne nicht weit genug gehen.