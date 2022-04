Insolventer Airport Hahn sieht sich im Aufwind und sucht Mitarbeiter

An diesem Mittwoch (27. April) sind am Insolvenzgericht in Bad Kreuznach nacheinander sechs Gläubigerversammlungen terminiert. Die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH macht den Auftakt, danach folgen fünf mit ihr verbundene Gesellschaften. Dabei informiert Plathner die Gläubiger über Details des Insolvenzverfahrens.

HAHN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der insolvente Airport Hahn sieht sich im Aufwind und sucht Mitarbeiter. "Der Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt-Hahn entwickelt sich sowohl in der Passage als auch in der Luftfracht positiv", teilte Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner auf Anfrage mit. "Insbesondere den regen Osterreiseverkehr nehmen wir so wahr, dass die Menschen gern wieder verreisen." Die Corona-Pandemie hatte dies lange stark eingeschränkt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer