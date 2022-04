NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carrefour von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 19 Euro angehoben. Analyst William Woods begründete das bessere Votum für den französischen Handelskonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Rückenwind von Währungseffekten in Brasilien, den Treibstoffpreisen und der hohen Inflation. Seine negative Haltung, was das operative Kerngeschäft betrifft, habe Bestand./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / 13:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 04:00 / UTC