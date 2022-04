Nachdem Anfang des Monats Großbritannien den Totimpfstoff gegen Covid-19- des französisch-österreichische Biotechkonzern Valneva zugelassen hatte, wird es in der EU dafür nicht wie der Konzern erhofft im April eine Genehmigung geben. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat weitere Informationen über den Impfstoff angefordert.

Das Unternehmen will in den kommenden Tagen auf die Anfragen reagieren, sei aber enttäuscht, dass die EMA seine Einreichungen bisher nicht als ausreichend angesehen habe. Der Konzern bleibt der Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden im Hinblick auf eine Produktzulassung verpflichtet, erklärte Valneva.

Der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA habe eine weitere Liste mit Fragen an das Unternehmen geschickt. Darunter seien Anfragen nach zusätzlichen Daten und nach weiteren Rechtfertigungen einer bedingten Marktzulassung für den Impfstoffkandidaten.

Wenn die Aufsichtsbehörde die neuen Informationen akzeptiere, rechnet Valneva noch in diesem Quartal mit einer bedingten Marktzulassung. In Großbritannien darf der Totimpfstoff bereits bei Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren eingesetzt werden.



Valneva-Aktie bricht ein

Die Aktie von Valneva ist seit Dezember stark gefallen und hat seitdem mehr als 50 Prozent verloren. In diesem Jahr hat der Titel sich allerdings stabilisieren können, scheiterte zuletzt aber am Widerstand bei rund 18,50 Euro. Mit einem Gap (s. jüngste Ellipse) ging es dann kräftig abwärts, unterstützt von einem fallenden MACD (Momentum). Nun nähert sich die Aktie der Unterstützung am Jahrestief knapp unter 12,50 Euro an.

