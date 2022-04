Der Kochboxenversender Hellofresh hat im vergangenen Geschäftsjahr durch Zukäufe versucht, in neue Geschäftsfelder und Märkte zu expandieren. So übernahm der Dax-Konzern in den USA die Firma Factor, einen Lieferdienst für fertige Gerichte, und in Australien Youfoodz. Entsprechend stürmisch ist das Wachstum. Im abgelaufenen Jahr wuchs der Umsatz um 61,5 Prozent auf fast sechs Milliarden Euro. Der CEO Dominik Richter sieht weiters kaum Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die Entwicklung von Hellofresh. Das Unternehmen hat zwar eine Exposition auf die gestiegenen Energiepreise, die aber einen sehr geringen Anteil an den Gesamtkosten haben. Das hohe Wachstumstempo des abgelaufenen Jahres wird Hellofresh aber wohl nicht halten. So bleibt das Unternehmen bei seinen Prognosen vom Dezember 2021 und erwartet ein Umsatzwachstum für das laufende Jahr zwischen 20 und 26 Prozent.

.

Zum Chart

.

Wie fast alle Wachstumstitel musste auch HelloFresh seit Ende November des vergangenen Jahres Federn lassen. Der Aktienkurs verlor ausgehend vom partiellen Hoch bei 97,50 Euro am 19. November 2021 bis zum Tief bei 33,41 Euro am 8. März rund 65 Prozent. Die Erholung vom Tief bei 33,41 war heftig und leitete eine Bodenbildung ein. Aktuell hat sich der Kurs in die Mitte des Inline-Bereichs des Optionsscheins entwickelt. Die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2022 am 28. April macht die Sache noch einmal spannend und könnte für einen starken Ausreißer in die jeweilige Richtung sorgen. Beim Gewinn pro Aktie 2024 ist auf Basis des Jahres 2022 ein Wachstum von rund 98 Prozent bereits eingepreist, was aktuell zu einem erwarteten KGV 2024 von 13,95 führt. Der Kursverfall war bis dato relativ stark und hat sehr viel heiße Luft aus der Bewertung entweichen lassen, sodass ein weiterer Kursverfall in diesem Ausmaß immer unwahrscheinlicher wird. Der Verlauf könnte in eine Seitwärtsrange münden, die am Markt mit einer Inline-Option zu Geld gemacht werden kann.