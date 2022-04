DAX vor Kursrutsch aus Ichimoku-Wolke

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Anfang Juni aufwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Ask 9,66

Ask 8,98

An der bearishen Gesamtlage hat sich aber durch die Erholung nichts geändert. Der DAX steht im Wochenchart kurz vor einem Durchbruch unter die Ichimoku-Wolke und würde in diesem Fall ein weiteres Schwächesignal generieren.

Nachbörslich stieg der DAX dann wieder über 14.100 Punkte an und zeigt sich auch am heutigen Dienstagmorgen im Bereich von 14.100 Punkten.

