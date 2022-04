Es ist fast so etwas wie eine Koinzidenz, während sich die Präsidentin der Europäischen Kommission dieser Tage in Indien aufhält, um für Investitionen und eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Subkontinent zu werben, erwirbt zeitgleich der indische Marktführer für Solarglas, die Borosil Gruppe, die Glasmanufaktur Brandenburg (GMB)

EU Präsidentin von der Leyen besuchte zeitgleich mit der Bekanntgabe des Erwerbs der den Hauptsitz der Internationalen Solarallianz, einer der Leitinitiativen Indiens zur Bekämpfung des Klimawandels, und traf sich mit Vorstandsvorsitzenden indischer und europäischer Energieunternehmen.

Sie erklärte: „Wir sind bei der Bekämpfung des Klimawandels eng mit Indien abgestimmt. Die Solarenergie wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Ziele auf dem Weg zur Klimaneutralität sowohl in Indien als auch in Europa zu erreichen. Investitionen in diesem Bereich werden auch zu einer Investition in unsere Sicherheit. Jede Kilowattleistung, die wir aus Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft oder Biomasse erzeugen, verringert unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus dem Ausland.“ Und während die Kommissionspräsidentin in Indien um Zusammenarbeit warb, unterzeichnete derweil Indiens erstes und einziges Solarglas produzierendes Unternehmen Borosil Renewables Limited (“BRL”) und die Interfloat Gruppe (“Interfloat” mit Sitz in der EU) heute ein verbindliches Übereinkommen, das es BRL ermöglicht gegen Bar- und Aktientransaktion 100 Prozent der Interfloat Gruppe zu übernehmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Interfloat Group besteht aus den beiden Unternehmen Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (“GMB”) mit Sitz in Tschernitz/Brandenburg und der Interfloat Corporation mit Sitz in Liechtenstein. GMB ist mit einer Kapazität von 300 TPD Europas größter Produzent von Solarglas in Europa. Seit 2010 produziert GMB für den europäischen Markt Solarglas – sowohl für Thermosolar- als auch Photovoltaik-Anlagen. Mit nahezu 40 Jahren Erfahrung in der Glasproduktion ist GMB Teil einer tief verwurzelten Tradition der Glasherstellung in der Region.