scio.zone lädt zu den "Zukunftsperspektiven Personalarbeit" / Die EdTechCompany veranstaltet am 25.5.2022 ab 9h zum ersten Mal das virtuelle HR- / PE-Event mit sechs Top-Referenten (FOTO)

Karlsruhe (ots) - "Die Herausforderungen der Personalarbeit werden immer

vielfältiger. Neue Formen des Recruitings, neue Arbeitsformen und deren

arbeitsrechtliche Auswirkungen, neue Ansätze der Mitarbeiter- und

Führungsentwicklung - alle Bereiche der Personalarbeit unterliegen der

Transformation der Arbeitswelt", so die Geschäftsführerin Renate Wittmann.



So unterschiedlich die Themen sind, so unterschiedlich wurden auch die

Session-Formate ausgewählt. "Wir möchten den Verantwortlichen aus HR und

Personalentwicklung die Möglichkeit geben, scio.zone und unsere

Top-Netzwerkpartner noch besser kennenzulernen." ergänzt Swen Heinemann,

ebenfalls Geschäftsführer bei scio.zone als Begründung, warum das junge

Karlsruher Start-Up erstmals eine virtuelle Veranstaltung anbietet.