Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 26.04.2022

Kursziel: 6,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,80 auf EUR 6,20.



Zusammenfassung:

ad pepper media (APM) hat vorläufige Q1-Zahlen gemeldet, die unter unseren Prognosen und deutlich unter den Vorjahreszahlen lagen. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 15 % und lag mit EUR5,9 Mio. 11 % unter unserer Prognose. Das EBITDA war nur leicht positiv gegenüber EUR1,3 Mio. in Q1/21 und FBe von EUR0,8 Mio. Während das Segment ad agents ein solides Wachstum von 9 % verzeichnete, ging der Umsatz im Segment Webgains um 17 % und im Segment ad pepper media um 42 % zurück. Zurückhaltende Kampagnenbuchungen seitens der Kunden aufgrund von Lieferkettenproblemen sowie gedämpfte E-Commerce-Aktivitäten, insbesondere in Großbritannien, dem Heimatmarkt von Webgains, belasteten die Umsatzentwicklung der beiden letztgenannten Segmente. Alle drei operativen Segmente verzeichneten ein positives EBITDA, das fast vollständig vom Verwaltungssegment, das die Holdingkosten beinhaltet, aufgezehrt wurde. Für Q2 rechnet das Management mit einem Umsatz von EUR6,3 Mio. bis EUR6,5 Mio., was bis zu 3 % unter dem Wert von Q2/21 liegen würde. Angesichts der schwächer als erwartet ausgefallenen Q1-Zahlen und der gedämpften Q2-Prognose senken wir unsere Prognose für 2022E und erwarten nun nur noch ein Umsatzwachstum von 4% und ein EBITDA leicht unter dem Vorjahresniveau. Ein aktualisiertes DCF-Modell, das die gesenkten Prognosen und das höhere Zinsniveau berücksichtigt, führt zu einem neuen Kursziel von EUR6,20 (vorher: EUR6,80). Wir halten an unserer Kaufempfehlung fest, da APM über eine sehr starke Bilanz (hohe Netto-Cash-Position) verfügt, positiven freien Cashflow generiert und wir davon ausgehen, dass das Unternehmen seine Profitabilität weitgehend beibehalten wird. APM ist als reines Online-Performance-Marketing-Unternehmen in einem strukturellen Wachstumssektor gut positioniert, ist aber nicht immun gegen makroökonomischen Gegenwind wie hohe Inflation, gedämpftes Wachstum, sinkendes Verbrauchervertrauen und Unterbrechungen der Lieferkette ihrer Kunden.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 6,20 Euro