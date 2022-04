LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC ringt mit den wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das Institut legte deshalb deutlich mehr für drohende Kreditausfälle beiseite als zuletzt und rechnet in den kommenden Monaten mit weiteren Belastungen. Zudem litt das Geschäft im ersten Quartal unter den strengen Corona-Auflagen in Hongkong und Teilen Chinas. Der Gewinn sank daher trotz höherer Zinsen und steigenden Margen im Kreditgeschäft deutlich. Zudem ging die Kernkapitalquote wegen des Ausbaus des Geschäfts stärker zurück, als Experten erwartet hatten. An der Börse wurden die Nachrichten mit einem Kursabschlag quittiert.

In den ersten drei Monaten des Jahres ging der Gewinn unter dem Strich im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar (2,6 Mrd Euro) zurück, wie die HSBC am Dienstag in London mitteilte. So musste die Bank wieder eine Risikovorsorge für den Ausfall von Krediten bilden. Im Vorjahresquartal hatte sie noch davon profitiert, dass sie einen Teil der Vorsorge aus der ersten Phase der Corona-Pandemie auflösen konnte. Bank-Chef Noel Quinn geht zudem davon aus, dass das Geldhaus seine Risikovorsorge in den kommenden Quartalen weiter erhöhen muss.