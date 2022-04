JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novartis nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Das Quartalsergebnis je Aktie im Kerngeschäft habe leicht über der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dass die Jahresziele bestätigt wurden, lasse aber allenfalls begrenzte Änderungen der Konsensschätzungen erwarten./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 07:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 07:09 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.