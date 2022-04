JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Raul Sinha

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,1

Kursziel alt: 5,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 510 Pence belassen. Der bereinigte Gewinn vor Steuern habe über der von der Bank bereitgestellten Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer ersten Reaktion am Dienstag. Hauptsächlich habe dies an geringeren Rückstellungen gelegen, während die sonstigen Erträge und das harte Kernkapital (CT1) schwächer ausgefallen seien. Vor allem letzteres sei eine negative Überraschung./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 06:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 06:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.