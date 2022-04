(PLX AI) – Vitesco Q1 revenue EUR 2,260 million vs. estimate UER 2,140 million.Q1 adjusted EBIT margin 2% vs. estimate 1.5%Q1 adjusted EBIT EUR 45 million vs. estimate EUR 32 millionFree cash flow EUR 48 million, capex EUR 52 millionFull report due …

Vitesco Q1 Earnings Better Than Expected Despite Component Shortages

