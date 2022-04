Männeranteil bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im Friseurhandwerk binnen zehn Jahren von 12 % auf 31 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - Berufskraftfahrerin oder Landwirtin: Solche

Berufsbezeichnungen werden immer noch selten verwendet. Doch auch wenn die Zahl

von Auszubildenden in der dualen Berufsausbildung sich nach wie vor abhängig vom

Geschlecht stark unterscheidet, zeichnen sich bei einigen Berufen Veränderungen

ab. Im Jahr 2020 haben 2 256 Männer einen Ausbildungsvertrag zum Friseur

abgeschlossen. Der Männeranteil betrug damit bei Neuabschlüssen in diesem

Ausbildungsgang 31 %. Zehn Jahre zuvor, 2010, waren es 1 611 Männer, was damals

einem Anteil von 12 % entsprach. Dies teilt das Statistische Bundesamt

(Destatis) anlässlich des Girls' Day und Boys' Day am 28. April mit.



Im Einzelhandel ist das derzeitige Geschlechterverhältnis ausgewogener als vor

10 Jahren: Von den Auszubildenden, die 2020 einen Ausbildungsvertrag zum

Kaufmann oder zur Kauffrau im Einzelhandel abschlossen, waren 48 % Frauen und 52

% Männer. 2010 wurden 56 % dieser Ausbildungen von Frauen begonnen, 44 % von

Männern. Bei den Auszubildenden zur Fachkraft im Gastgewerbe hat sich das

Männer-Frauen-Verhältnis umgekehrt: 58 % betrug der Männeranteil bei den neu

geschlossenen Ausbildungsverträgen 2020. Im Jahr 2010 lag er noch bei 37 %.