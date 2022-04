Trusted Brand Studie 2022 Marken sind Vertrauensanker in unsicheren Zeiten / Aus mehr als 3.500 genannten Marken wurden die "Most Trusted Brands 2022" ermittelt

Stuttgart (ots) -



- Verbraucherinnen und Verbraucher nennen in der neuen "Trusted Brand Studie

2022" mehr als 3.500 vertrauenswürdige Marken in 20 Kategorien

- Die Corona-Pandemie hat nach wie vor Auswirkungen auf die Shoppinglust

- Marken dienen offensichtlich als Vertrauensanker

- Die Kampagne "ZusammenGegenCorona" hat große Beachtung und Wertschätzung

gefunden



Die Corona-Krise dämpft die Kauflust auch weiterhin. "Ich habe weniger Lust,

shoppen zu gehen, als vor der Pandemie." Diesem Statement stimmten immer noch

zwei Drittel der Befragten (sehr) zu - ebenso viele wie in der Befragung 2021.

Was jedoch ein Lichtblick am Horizont sein könnte: Nur noch 42% sagen, dass sie

seltener im Supermarkt einkaufen und ihre Einkäufe mehr im Voraus planen, im

vergangenen Jahr plante noch jeder Zweite im Voraus (52%). Und wenn die Menschen

in Deutschland einkaufen, dann gern Markenqualität - Marken sind auch in

turbulenten Zeiten nicht zu erschüttern. Von sieben Kriterien, die das

Markenvertrauen aus Sicht der Befragten bilden, steht die Produkt- und

Servicequalität und damit die Verlässlichkeit von Marken weit vor anderen

Kriterien - 73% der Befragten setzten dieses Leistungskriterium auf Rang 1 bzw.

2 von 7. Marken sind damit auch nach zwei Jahren Pandemie der Vertrauensanker in

unsicheren Zeiten.