In der Erwartung solider Quartalszahlen bestätigte das Analysehaus Jefferies & Company mit einem Kursziel von 21,30 Euro ihre Kaufempfehlung für die T-Aktie. Kann sich die Aktie auf dem Weg zu diesem Kursziel in den nächsten Wochen zumindest auf 18,20 Euro steigern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 17,50 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 17,50 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 1, ISIN: DE000MA3N192, wurde beim Aktienkurs von 17,44 Euro mit 0,59 – 0,60 Euro gehandelt.

Gelingt der Deutsche Telekom-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 18,20 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,85 Euro (+42 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,862 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,862 Euro, BV 1, ISIN: DE000HG2MRM4, wurde beim Aktienkurs von 17,44 Euro mit 0,60 – 0,61 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Telekom-Aktie auf 18,20 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,33 Euro (+118 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,54 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,54 Euro, BV 1, ISIN: DE000SH6D4Z1, wurde beim Aktienkurs von 17,44 Euro mit 0,95 – 0,96 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 18,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,66 Euro (+73 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.