Saubere Energie aus Müll NEXXOIL schlägt neues Kapitel bei Biofuels auf (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Lösung gegen Engpass bei regenerativen Kraftstoffen durch neue

EU-Beimischquote

- Wichtiger Beitrag zur Transformation der Mobilität in eine CO2-freie Zukunft



Autos, Schiffe oder Flugzeuge, deren Motoren mit Kraftstoff aus organischen wie

anorganischen Abfällen angetrieben werden - was so klingt wie die Fantasie aus

einem Hollywood-Drehbuch, ist heute zum Greifen nah. Nach zwölf Jahren

Entwicklungszeit durch ein Team um Prof. Thomas Willner von der HAW in Hamburg

und ihrem Spin-off NEXXOIL startet nun der Bau der ersten kommerziellen

Testanlage. Das Start-up schlägt damit ein neues Kapitel im Bereich der Biofuels

auf.