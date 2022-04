Dem begeisterten Formel1-Fan wird das kleine lilafarbene Stoppuhr-Symbol geläufig sein. Wenn es dann auch noch beim Lieblingsfahrer inmitten eines Rennens auftaucht, umso besser. Es zeigt an, welcher Fahrer die schnellste Runde im Rennen gefahren ist. Wenn jemand schon weit vorne liegt und dieses Symbol bekommt, sieht es für die Konkurrenz schlecht aus. Aber auch Fahrer, die sich die schnellste Runde aus dem Mittelfeld erarbeiten, sind noch nicht weg vom Fenster, denn vielleicht steht ja ein Comeback an! Für Brent und WTI ist dieses Symbol bedeutungslos, denn sie beide führen weit vorne und holen nur noch zum Spaß die effizienteste Performance raus. Gerade erst gestern kratzten die beiden Kurse ihre Kurven auf der Ideallinie und drehten wieder nach oben ab. Nachdem sie ihre weißen Zonen bis nach unten ausgereizt hatten, konnten unsere Referenzölwerte ihre weißen Wellen (B) planmäßig hinterlegen und schon erste überzeugende Anstiegssignale senden. Somit wächst auch die Freude auf die folgenden Bewegungen in die hellgrünen Zonen zwischen $117.78 - $133.52 (Brent) und $111.60 - $126.21 (WTI). Dort sollten dann die gleichfarbigen Wellen B enden. Vom jetzigen Stand ausgehend rechnen wir bei diesen Zonen damit, dass sie von den Kursen recht weit unten abgearbeitet werden. Sprich, Brent und WTI sollten idealerweise nur in das untere Viertel ihrer jeweiligen Zone ansteigen und dort schon wieder nach unten abdrehen. Prinzipiell ist es aber möglich, dass sie noch weiter nach oben steigen. Spezifizieren würden wir dies auf Bedarf, aber zu gegebener Zeit. So oder so sehen wir die Kurse nach dem Hoch der B-Wellen wieder sinken und erstmal längere Abstiege hinlegen. Apropos Abstiege, hier haben sich auch aktuell wieder Alternativen auf der Unterseite eingeschlichen. Rutschen die Kurse unter ihre Unterstützungen bei $93.57 (Brent) und $92.93 (WTI), so kann es hier schon auf direktem Wege nach unten gehen. Dieser Verlauf ist zu 33% wahrscheinlich und sollte im Auge behalten werden.



Brent 1h Chart



WTI 1h Chart

Wir fassen zusammen, dass nach dem perfekten Abgreifen der weißen Zonen nun weitere Anstiege anstehen und sich die Kurse in die oberen hellgrünen Zonen bewegen sollten.



Für mehr Analysen, Einblicke und Prognosen klicken Sie hier!