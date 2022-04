Die Hanseatic Bank hat sich im Geschäftsjahr 2021 in einem anspruchsvollen Marktumfeld behauptet und ein sehr erfolgreiches Ergebnis erzielt. Mit einem Jahresüberschuss von 71 Millionen Euro setzt die Hamburger Bank damit ihren langjährigen Erfolgskurs weiter fort. Das Vorjahresergebnis wurde um 12 Millionen Euro übertroffen, was einem Plus von 19,8 Prozent entspricht. Trotz der nach wie vor erschwerten Bedingungen durch die Auswirkungen der Coronapandemie haben sich die Kerngeschäftsfelder Konsumkredite und Factoring positiv entwickelt. Auch wenn der Verwaltungsaufwand unter anderem durch Investitionen in IT-Projekte und höhere Beiträge für Einlagensysteme angestiegen ist, blieb die Effizienz mit einer Cost-Income-Ratio von 33,9 Prozent auf einem sehr guten Niveau.



"Unsere Freude über das erfolgreiche Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 wird in diesem Jahr von Gedanken an die ukrainische Bevölkerung und den Sorgen um ein friedliches Europa deutlich überschattet", sagt Michel Billon, Geschäftsführer Marktbereich und IT bei der Hanseatic Bank. "Von dem hervorragenden Einsatz unserer Mitarbeitenden sind wir dennoch beeindruckt und begeistert. Dank ihnen konnten wir das Geschäftsjahr trotz der schwierigen Umstände durch die Coronapandemie mit dem höchsten Ergebnis der Unternehmensgeschichte abschließen." Als Umsatzmotor im Kreditgeschäft erwies sich erneut das Produkt EigentümerDarlehen, das mit 512 Millionen Euro erheblich zum erfolgreichen Gesamtergebnis beigetragen hat. Ebenso positiv haben die Bereiche Factoring und Kreditkarte abgeschnitten. Letzterer verzeichnete ein Umsatzplus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz Coronapandemie blieben die Risikokosten auf einem niedrigen Niveau, was sich deutlich auf das positive Geschäftsergebnis auswirkte. Auch die Belegschaft ist weitergewachsen: Insgesamt wurden 73 neue Kolleg*innen eingestellt. Die Anzahl der Mitarbeitenden zum Ende des Geschäftsjahres 2021 betrug 571.