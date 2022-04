Hamburg (ots) - Jeder dritte Finanzdienstleister im Wertpapierhandel (33

Prozent) will verstärkt Frauen als Kunden für sich gewinnen. Die Branche

arbeitet damit auf das Ziel hin, den Finanzsektor nachhaltiger zu gestalten. Das

geht aus der Marktanalyse "Digital investieren" (https://www.soprasteria.de/news

room/publikationen/studien/free/marktanalyse-digital-investieren) der

Management- und Technologieberatung Sopra Steria hervor. Vor allem den

klassischen Banken und Sparkassen fehlen für die gezielte Ansprache und die

Entwicklung von Produkten für weibliche Kunden allerdings oftmals noch die

passenden Werkzeuge .



Digitales Investieren liegt bei Privatanlegern im Trend. Neobroker und

Robo-Advisor haben die Eintrittshürden für Privatkunden in den vergangenen

Jahren massiv gesenkt. Die Fan- und Nutzergemeinde der Trading-Plattformen ist

bislang überwiegend männlich, sowohl bei den neuen als auch bei den

traditionellen Dienstleistern. Nur gut ein Drittel der Anleger ist weiblich. Das

soll sich nun ändern: Mit sogenannten Female-Finance-Angeboten wollen viele

Finanzdienstleister gezielt neue Investorinnen gewinnen.





Female Finance orientiert sich bei Ansprache und Produktgestaltung stärker anweiblichen Interessen und Biografien. Dazu gehören beispielsweise Lebensläufe,die von Care-Arbeit geprägt sind. Auch Elternzeiten werden von Frauenstatistisch deutlich häufiger in Anspruch genommen als von Männern. All dassorgt für eine größere Volatilität beim Einkommen. Kundinnen sind daher unteranderem auf flexiblere Produkte für die Altersvorsorge angewiesen. Danebenerwarten Frauen Features, die ihnen Prognosen für ihre Geldanlagen und Planungenfür das verfügbare Einkommen liefern. Sie wünschen sich Lösungen, die einenpositiven Einfluss auf Klima und Umwelt haben, und sie setzen im Durchschnitteher auf Sicherheit als Männer.Anbieter punkten mit gendergerechten Lösungen"Nachhaltigkeit ist der Megatrend schlechthin - und dabei geht es auch um Fragender Geschlechtergleichheit", sagt Robert Bölke(https://www.linkedin.com/in/robertboelke/) , CIO Advisory bei Sopra SteriaNext. "Ein besserer Zugang von Frauen zum Finanzsystem gehört zu jederNachhaltigkeitsstrategie. In einem scharfen Wettbewerbsumfeld ist es für dieFinanzdienstleister wichtig, sich mit gendergerechten Investmentmöglichkeiten amMarkt zu positionieren und zu differenzieren."Vorreiter unter den Banken und Brokern passen ihre Angebotspalette entsprechendan und investieren in ein gezieltes Marketing. Zudem nutzen sie die Möglichkeit,über Kooperationen mit Influencerinnen Frauen für sich zu gewinnen und denGender-Investment-Gap zu schließen. Daneben arbeiten sie daran, Funktionen und