- Pflegepersonaldaten und Arbeitslosendaten von 2010 bis 2021 in exklusivemBundesländervergleich ausgewertet- Offene Stellen auf dem Pflegemarkt seit 2010 fast verdoppelt- Arbeitsloses Pflegepersonal überwiegend ohne Qualifikationen- 2021 konnten 81,4 Prozent aller Fachkraft-Positionen in der Pflege nichtvergeben werden- über 37.000 Pflege-Fachkräfte fehlen, Tendenz steigendVier von fünf offene Stellen in der Pflegebranche bleiben unbesetzt, weil eskein ausreichend qualifiziertes Personal gibt. Diese alarmierende Erkenntnisgeht aus den Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) undvon ETL ADVISION hervor, die in dem erstmals herausgegebenen ETL ADVISION"Fachkräftekompass Pflege" exklusiv veröffentlicht wurden. " Durch dieÜberalterung in der Gesellschaft steigt der Mangel an Fachkräften weiter an undauch die abnehmende Attraktivität des Pflegeberufs und fehlende Weiterbildungensind ein wachsendes Problem. Pflegeunternehmen müssen jetzt handeln ", warnt dieAutorin des Fachkräftekompass Pflege Janine Peine, Steuerberaterin undBranchenleitung von ETL ADVISION. Mit der Analyse liefert Deutschlands größteSteuerberatungsgruppe für das Gesundheitswesen ETL ADVISION einen detailliertenEmpfehlungskatalog für Arbeitgeber, der anhand erfolgreich umgesetzterPraxisbeispiele vielfältige Möglichkeiten zur Neujustierung vonUnternehmensstrukturen im Sinne der Fachkräfte-Gewinnung aufzeigt. " Der"Fachkräftekompass Pflege" fordert Arbeitgeber zur Selbstreflektion und zumHandeln auf und dient als Impuls, sich als Pflegeeinrichtung am Markt alszukunftsorientierter Arbeitgeber zu positionieren ", betont Christoph Soldanski,Co-Autor der Analyse und Fachbereichsleiter für Pflege und Heilmittelerbringerbei ETL ADVISION.Seit 2010 offene Stellen in der Pflege fast verdoppeltDer Bedarf an Pflegekräften wächst rasant. Seit 2010 ist die Zahl der offenenStellen von 40.000 auf über 60.000 gestiegen, was einer Zunahme von über 50Prozent entspricht. Die Zahl der auf dem Arbeitsmarkt verfügbaren qualifiziertenPflegekräfte ist mit 45.596 seit 2010 um rund 13 Prozent gesunken. Von denarbeitslosen Pflegekräften haben 81,2 Prozent keine Berufsausbildungabgeschlossen und gehören damit zu den Geringqualifizierten. Jedoch erfordern76,6 Prozent der Stellenausschreibungen in der Pflege mindestens eineQualifikation als Fachkraft. " Der Fachkräftemangel wird sich weiter