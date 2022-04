PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Dienstag stabilisiert. Nach den deutlichen Verlusten der Vortage profitierten die Märkte von der Erholung der Wall Street und soliden Quartalszahlen. Der EuroStoxx 50 zog am Vormittag um ein Prozent auf 3706,43 Punkte an. Der französische Cac 40 legte um 0,9 Prozent auf 6506,25 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,76 Prozent auf 7436,31 Punkte.

Angesicht der kräftigen Verluste an den Vortagen blieb die Erholung aber zaghaft. Vor den noch anstehenden Quartalszahlen von Apple , Alphabet , Amazon , Microsoft und Co. wollten die Investoren zuerst Fakten sehen, bevor sie wieder bei den Aktien der Unternehmen zugriffen, begründete Experte Andreas Lipkow von Comdirect die Entwicklung. Nur Schnäppchenjäger griffen bereits selektiv bei Unternehmen mit entsprechend positiver Nachrichtenlage zu.