Nespresso erhält B Corp(TM)-Zertifizierung / Nespresso ist Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Unternehmen, die hohe Standards für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung erfüllen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Nespresso, Pionier und Referenz für hochwertigen

Portionskaffee, hat heute seine weltweite Zertifizierung als B Corp bekannt

gegeben. Der Kaffeeproduzent schließt sich einer internationalen Bewegung von

über 4.500 Unternehmen an, die aktiv eine nachhaltige, soziale und faire Zukunft

vorantreiben wollen - darunter Patagonia und The Body Shop.



Die Ankündigung macht deutlich, dass Nespresso seit der Gründung der Marke im

Jahr 1986 dazu beigetragen hat, die Kaffeebranche grundlegend zum Positiven zu

verändern. Besonders der Ansatz, den Kaffee zu beschaffen, ist einzigartig: In

Partnerschaft mit der Rainforest Alliance entwickelte Nespresso 2003 das AAA

Sustainable Quality(TM) Program und ging eine strategische Partnerschaft mit

Fairtrade ein. Hinzu kommt das globale Recyclingprogramm der Marke für ihre

Aluminiumkapseln.