L'ORÉAL PARIS FEIERT DIE 25-JÄHRIGE PARTNERSCHAFT MIT DEN CANNES FILMFESTSPIELEN UND BESTÄRKT SEIN LANGJÄHRIGES ENGAGEMENT ZUR UNTERSTÜTZUNG VON FRAUEN IN DER FILMSZENE

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) - Im Jahr 2022 wird die weltweit führende

Beauty-Marke bei der jährlichen Verleihung des Lights On Women Awards viele

ikonische Markenbotschafter:innen begrüßen und eine vielversprechende

Kurzfilmregisseurin ehren.



L'Oréal Paris kehrt zu den Filmfestspielen in Cannes zurück, um sein 25-jähriges

Jubiläum als offiziellen Partner zu feiern. Anlässlich dieses Jubiläums wird

L'Oréal Paris auch in diesem Jahr wieder eine vielversprechende

Kurzfilmregisseurin mit dem Lights on Women Award der Marke auszeichnen. Der

Gewinnerfilm wird aus den Einreichungen des Kurzfilmwettbewerbs und der Auswahl

von La Cinef in Cannes ausgesucht. In diesem Jahr wird der Award von der

Oscar-Preisträgerin, L'Oréal Paris-Markenbotschafterin und Jurorin Kate Winslet

persönlich beim Jeune Cinéma-Dinner am 27. Mai 2022 überreicht. In diesem

Jubiläumsjahr wird L'Oréal Paris erneut seine ikonischen Markenbotschafter:innen

in Cannes begrüßen, die im Namen der Marke über den roten Teppich schreiten und

gemeinsam unsere diverse und selbstbewusste Vision von Schönheit feiern werden.

Um die 25 Jahre Partnerschaft angemessen zu würdigen, findet am 18. Mai 2022 ein

exklusives Jubiläumsdinner mit der L'Oréal Paris-Familie statt.