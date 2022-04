Octapharma ist stolzer Sponsor des WFH-Weltkongresses 2022, um ungedeckte Bedürfnisse bei der von-Willebrand-Krankheit anzusprechen

Lachen, Schweiz (ots/PRNewswire) - Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements

für die weltweite Gemeinschaft der Blutungsstörungen freut sich Octapharma,

Goldsponsor des kommenden Weltkongresses der World Federation of Haemophilia

(WFH) 2022 zu sein, der vom 8. bis 11. Mai 2022 stattfindet. Damit setzt

Octapharma sein langjähriges Engagement und seine Unterstützung für den

WFH-Weltkongress und die WFH-Gemeinschaft fort. Der diesjährige Kongress wird

ein hybrides Treffen sein, bei dem die internationalen Teilnehmer/innen

persönlich in Montréal, Kanada, zusammenkommen und ausgewählte Sessions über die

virtuelle Plattform des Kongresses übertragen werden.



Im Rahmen seiner "Under the Spotlight"-Reihe wird Octapharma während eines

Live-Symposiums die wichtigsten unerfüllten Bedürfnisse von Menschen mit der

von-Willebrand-Krankheit (VWD) beleuchten. Die Teilnehmer/innen haben die

Möglichkeit, während der Session Fragen zu stellen. Das Symposium wird für die

virtuellen Kongressteilnehmer/innen in Echtzeit gestreamt und steht den

Teilnehmer/innen nach dem Kongress als On-Demand zur Verfügung.





VWD betrifft Männer und Frauen gleichermaßen, wird aber häufiger bei Frauenaufgrund von Blutungen im Zusammenhang mit Menstruation und Geburtdiagnostiziert. Die Richtlinien für den Umgang mit diesen Problemen sind jedochunzureichend. Das Octapharma-Symposium folgt der Story von Suzanne, einer jungenFrau mit VWD, und ihren Erfahrungen mit starken Menstruationsblutungen,Schwangerschaftskomplikationen und Operationen sowie den veränderndenAuswirkungen, die eine wirksame Behandlung auf ihr Leben hatte.Das Symposium mit dem Titel "Von klinischen Erkenntnissen zuPatientenerfahrungen: Suzannes Reise mit der von-Willebrand-Krankheit" findet amDienstag, den 10. Mai, 08:00-09:00 Uhr EST statt. Der Vorsitzende, Dr. FernandoF. Corrales-Medina, wird von einem internationalen Expertengremium unterstützt,dem Dr. Michelle Sholzberg, Jill Johnsen und Alok Srivastava angehören.Zusätzlich zu Suzannes Story werden die Dozenten aktuelle Daten und laufendeStudien zum Management von starken Menstruationsblutungen, perioperativenBlutungen und Geburten bei Menschen mit VWD vorstellen, einschließlich der Rollevon VWF/FVIII-Konzentraten wie wilate® in diesen Fällen.Larisa Belyanskaya, Leiterin von Octapharmas IBU Hämatologie, sagte: "DieErfahrungen von Patienten und ihren Familien, die von Blutungsstörungenbetroffen sind, zu hören, erinnert uns an die Bedeutung unserer Arbeit."Olaf Walter, Vorstandsmitglied von Octapharma, kommentierte: "Die WFH ist einwertvolles Forum für die Interaktion, die Zusammenarbeit und denWissensaustausch mit globalen Experten und verschiedenen Mitgliedern derinternationalen Gemeinschaft für Blutungsstörungen. Unser Beitrag zum Kongressunterstreicht unser langjähriges Engagement für eine bessere Versorgung allerPatienten, die mit einer Blutungsstörung leben.Informationen zu OctapharmaOctapharma mit Hauptsitz in Lachen, Schweiz, ist einer der größten Herstellervon Humanproteinen weltweit. Das Unternehmen entwickelt und produziertHumanproteine aus menschlichem Plasma und menschlichen Zelllinien.Octapharma beschäftigt weltweit rund 10.000 Mitarbeiter, die die Behandlung vonPatienten in 118 Ländern mit Produkten aus drei Therapiebereichen unterstützen:Immuntherapie, Hämatologie und Intensivmedizin.Octapharma verfügt über sieben Anlagen für Forschung und Entwicklung und fünfhochmoderne Produktionsstätten in Österreich, Frankreich, Deutschland undSchweden und betreibt mehr als 180 Plasmaspendezentren in ganz Europa und denUSA.Informationen zu wilate®wilate® ist ein hochreines humanes von-Willebrand-Faktor/Faktor VIII(VWF/FVIII)-Konzentrat, das während seiner Herstellung zweiVirusinaktivierungsschritte durchläuft[1]. Es wird kein Albumin als Stabilisatorhinzugefügt[1]. Die Reinigungsprozesse führen zu einem 1:1-Verhältnis von VWF zuFVIII, das normalem Plasma ähnelt[1]. wilate® enthält eine VWF-Triplett-Strukturund einen Gehalt an großen hochmolekularen Multimeren, die normalem Humanplasmaähneln[1]. wilate wird ausschließlich aus großen Pools von Humanplasma gewonnen,das in zugelassenen Plasmaspendezentren gesammelt wurde[2]. wilate® ist in denDarreichungsformen 500 IE und 1.000 IE erhältlich. wilate® ist für dieVorbeugung und Behandlung von Blutungen oder chirurgischen Blutungen bei dervon-Willebrand-Krankheit (VWD) indiziert, wenn Desmopressin (DDAVP) alleinunwirksam oder kontraindiziert ist, sowie für die Behandlung und Prophylaxe vonBlutungen bei Patienten mit Hämophilie A (angeborener Faktor VIII-Mangel)[2].1.Stadler M et al. Biologicals 2006; 34:281-8.2.wilate® Summary of Product Characteristics.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1802873/Octapharma_Logo.jpgPressekontakt:M Guillamón,+41554512121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75378/5205520OTS: Octapharma AG