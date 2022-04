Auch mit klassischen Verbrennerantrieben läuft das Geschäft in der Freizeit- und Sportfliegerei nach einem coronabedingtem Einbruch im Jahr 2020 wieder gut. Ende 2021 seien die Lieferungen wieder an die Zahlen vor Pandemie-Beginn herangekommen, sagte ein Sprecher des Branchenverbands Gama vor dem Start der Messe mit 633 Ausstellern aus 34 Ländern./fjm/DP/nas

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Kraftstoffe aus Bioabfällen, Elektroflugzeuge und Wasserstoffantriebe: Die Luftfahrtmesse Aero zeigt von Mittwoch bis Samstag in Friedrichshafen am Bodensee Ansätze, wie das Fliegen umweltfreundlicher werden könnte.

Messe Aero zeigt nachhaltige Antriebe in der Luftfahrt

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer